Сайти "Кореспондента" і "Комсомолки" третій день не працюють через вірус

Сайти видань "Корреспондент.net" і "Комсомольська правда в Україні" станом на 23.15 п'ятниці, 30 червня, залишаються в не робочому стані.

"Шановні відвідувачі, робота сайту була порушена в результаті масової вірусної атаки. Зараз наша команда докладає усіх зусиль для відновлення його роботи найближчим часом", - повідомляється на сайтах обох видань.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб вже подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.