Археологи виявили на сході Китаю залишки "велетнів" віком 5 тисяч років

Китайські археологи виявили на території східної провінції Шаньдун останки "гігантських" людей, що жили приблизно 5 тис. років тому. Як повідомив у вівторок інформаційний портал "Чжунго синьвеньван" з посиланням на дані дослідників, зріст цих надзвичайно високих для тієї епохи людей перевищував 1,9 метра, як передає "ТАСС".

"Ми прийшли до такого висновку після вивчення кісток. За життя вони безсумнівно були ще вище, - розповів журналістам голова центру вивчення історії та культури при Шаньдунскому університеті Фан Хуей. - Думаю, така статура пояснюється наявністю великих джерел продовольства, до яких ці люди мали доступ".

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Цікава знахідка була зроблена в ході розкопок, які тривають в районі міста Цзінань (адміністративний центр Шаньдун) з 2016 року. До цього моменту вчені виявили руїни більше 100 будинків, понад 200 поховань і близько 20 жертовних ям. Дослідники вважають, що витягнуті з-під землі останки належать представникам культури епохи неоліту Луншань, які колись населяли басейн річки Хуанхе.

Археологи встановили, що предки сучасних китайців, що жили на сході Китаю, 5 тис. років тому, мали досить розвинене сільське господарство, зокрема, займалися вирощуванням злакових культур і розведенням свиней. Судячи зі знахідок, стародавнє населення цій території жило в досить комфортних умовах: про це свідчить структура жител того часу, де були відокремлені спальні та інші спеціалізовані приміщення.