Астрономи відкрили найменшу зірку у Всесвіті

Міжнародний колектив астрономів відкрив найменшу з відомих науці зірку (не рахуючи компактних, фактично мертвих, світил). Відповідне дослідження опубліковане в журналі Astronomy and Astrophysics, коротко про нього повідомляє Popular Mechanics.

Світило EBLM J0555-57Ab в 85 разів важче Юпітера, а за своїми розмірами трохи більше Сатурна. Воно разом з двома зірками сонячної маси, EBLM J0555-57A і EBLM J0555-57B, є частиною потрійної системи, розташованої за 600 світлових років від Землі в сузір'ї Скульптора.

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EBLM J0555-57Ab обертається навколо EBLM J0555-57A, однак практично не віддає йому свою матерію. Вченим поки невідомі механізми, завдяки яким виникла досліджена потрійна система. Спочатку астрономи вважали, що EBLM J0555-57Ab є великою екзопланетою, однак останні спостереження дозволили уточнити статус об'єкта.