Вчені знайшли сліди бактерій у мозку людей з хворобою Альцгеймера

У зразках мозку людей із хворобою Альцгеймера учені з Брістольського університету виявили сліди бактерій. Не виключено, що викликане ними запалення також грає роль в розвитку захворювання. Результати були опубліковані в журналі Frontiers in Aging Neuroscience.

В мозку людей, які страждають від хвороби Альцгеймера, присутні ознаки запалення, пояснюють автори дослідження. Певні генетичні фактори можуть вплинути на цілісність гематоенцефалічного бар'єру і дати бактеріям проникнути в мозок, викликаючи запалення.

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Дослідники вивчили вісім зразків мозку людей із хворобою Альцгеймера і шість зразків здорового мозку. За допомогою методів секвенування нового покоління вони визначили, що фрагменти ДНК бактерій містилися в обох видах зразків, але в мозку, ураженому хворобою Альцгеймера, їх було в сім разів більше.

Однак секвенування не дозволяє з'ясувати, в якій кількості бактерії потрапляли в мозок, відзначають автори роботи. Вони вказують на необхідність подальших досліджень, які дозволять більш точно визначити, кількість і вид бактерій, які подолали гематоенцефалічний бар'єр і опинилися в тканинах мозку.