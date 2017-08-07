Користувачі Facebook зіткнулися з глобальним збоєм

У роботі соціальної мережі Facebook стався глобальний збій. Про це йдеться в повідомленні компанії. Відзначається, що користувачі соцмережі зі всього світу повідомляють про відсутність доступу до Facebook, передає РБК-Україна.

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У компанії відповіли, що фахівці усувають дану проблему. Користувачі отримують повідомлення про проблеми при спробах відкрити будь-яку сторінку в соціальній мережі.

Проблеми з доступом до Facebook надходять від користувачів з різних країн світу. Користувачі обговорювали проблеми Facebook в Twitter, запустивши хештег #facebookdown. Зазначимо, що в Україні поки що не зафіксовано випадків проблем з доступом до соціальної мережі Facebook.

В кінці вересня 2015 року у Facebook двічі за тиждень стався збій. У перший раз неполадки усунули за 15 хвилин, у другій - більш ніж за годину.