Цими вихідними українці спостерігатимуть пік "метеоритного дощу"

Одне з найкрасивіших та найвідоміших явищ нічного неба Північної півкулі –метеорний потік Персеїди – сягне піку інтенсивності 12 – 14 серпня.

Персеїди є чи не найбільш динамічним, стабільним та чисельним метеорним потоком, що досягає свого максимуму щороку у серпні. Впродовж піку кількість метеорів, що згорають в атмосфері, може досягати в середньому чисельності від 80 до 120 за годину, передає Science Ukraine.

Цьогоріч через яскравий Місяць видимість для спостерігачів буде наближатись до 40 або 50 метеорів за годину, однак це повинно бути дуже видовищним. Така кількість метеорних частинок, що очікується цього року, є типовою, і якби не місячне сяйво, то ця кількість могла б зрости до 80-100 метеорів/год.

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У 2017 фактичний пік метеоритного дощу розпочнеться близько 20:00 за Києвом.

У ніч на неділю, починаючи з 20 години, кількість метеорів, що можна буде побачити візуально, поступово зростатиме. Ніч напередодні (п’ятниця) та опісля піку (неділя) також будуть багаті на метеори.

Яскраве місячне сяйво дещо поглине спалахи не надто яскравих частинок потоку Персеїд. Однак це потік включатиме й боліди – великі вогняно-яскраві метеоритні тіла, що залишають за собою яскраві сліди з розжарених в атмосфері газів різного кольору, які Місяць точно не завадить побачити.