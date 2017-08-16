Міжзоряні станції Voyager назвали потенційною загрозою людству

Астрофізик Френк Дрейк, який запропонував однойменне рівняння, що дозволяє оцінити число високорозвинених цивілізацій у Всесвіті, вважає карти на станціях Voyager, де зазначено місце розташування Сонячної системи, потенційною загрозою людству. Про це повідомляє Daily Mail.

«У ті дні всі люди, з якими я мав справу, були оптимістами, і думали, що інопланетяни будуть доброзичливими, — наводить слова Дрейка його донька Надя. — Ніхто не думав, навіть на кілька секунд, про те, чи може це бути небезпечною справою».

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Саме Дрейк запропонував використовувати для складання карти, що вказують місце розташування Сонця, відстані між зіркою і пульсарами. Карта була розміщена на платівках місій Pioneer і Voyager.

За словами Дрейка, в 1970-ті роки вчені не знали, наскільки велике число схожих на Землю планет у Чумацькому Шляху. З іншого боку, ймовірність того, що станції Voyager будуть помічені інопланетянами, вчений вважає вкрай малою, оскільки апарати не націлені на найближчі зірки, а просто «йдуть туди, куди йдуть».

Станція Voyager 1 запущена 5 вересня 1977 року, місія Voyager 2 стартувала 20 серпня 1977 року. На сьогоднішній день Voyager 1 віддалився від планети на відстань близько 21 мільярда кілометрів. Через 40 тисяч років після того, коли станція перестане функціонувати, вона опиниться на відстані 1,6 світлових роки від зірки Gliese 445, розташованої в сузір'ї Жирафа. До теперішнього часу Voyager 2 знаходиться на відстані приблизно 17 мільярдів кілометрів від Землі. Через 40 тисяч років апарат пролетить повз зірку Ross 248 на відстані 1,7 світлового року.