Хіміки створили наклейки для виявлення зіпсованих продуктів

Вчені створили розумні наклейки для продуктів і косметики, які покажуть, якщо продукт зіпсується. Про винахід вони розповіли на 254-му Національному з'їзді і виставці Американського хімічного товариства.

Наклейки виконані з паперу, обробленого індикаторною речовиною – стійкими неорганічними частинками. При взаємодії з потенційно небезпечними хімічними з'єднаннями або бактеріями вони змінюють колір.

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«Наклейки можна використовувати для різних цілей, включаючи визначення небезпечних речовин в їжі, антиоксидантів або вільних радикалів», — розповідає їх авторка Сільвана Андрееску. Зокрема, за складом антиоксидантів можна буде з'ясовувати місце виробництва вина або чаю.

Тестуючи наклейки, дослідники в тому числі змогли виявити з їх допомогою присутність охратотоксину А – токсичної речовини, що виробляється пліснявими грибами і часто зустрічається в зернах кави, злаках і інших продуктах. В майбутньому команда розраховує також домогтися виявлення сальмонели та кишкової палички.