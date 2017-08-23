Sony виплатить компенсацію покупцям "водонепроникних" пристроїв Xperia, що таки протікають

Власники "водонепроникних" телефонів і планшетів Sony Xperia, зможуть отримати компенсацію від виробника, якщо їх пристрої постраждали від води. Федеральний суд в Нью-Йорку вчора схвалив позов проти Sony і визнав, що компанія перебільшила, вказуючи серед характеристик телефонів і планшетів Xperia "водонепроникність". Про це пише The Verge.

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У позові зазначено, що власники Xperia були введені в оману маркетинговими формулюваннями Sony, оскільки пристрої не призначені для підводного використання. Позивачі зажадали продовження гарантії на нещодавно придбані пристрої на 12 місяців або відшкодування до 50% від рекомендованої роздрібної ціни зіпсованих гаджетів.

Sony доведеться знову постати перед судом 1 грудня і узгодити остаточні терміни, тому обсяг компенсації може змінитися.

Позов стосується лише покупців із США, зареєструватися в ньому можна до 30 січня 2018 року. Під дію цього рішення підпадають 24 моделі смартфонів: починаючи з Xperia Z1, випущеної в 2013 році, і закінчуючи Z5, а також планшети Xperia. Кілька років поспіль водонепроникність вважалася перевагою пристроїв Sony – у інших виробників ця властивість з'явилась тільки в останніх моделях.