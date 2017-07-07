Компанія Apple запатентувала технологію розпізнавання обличчя, якою має бути оснащений майбутній флагман iPhone 8, передає Кореспондент з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, нова функція повинна буде замінити Touch ID.

В описі сказано, що технологія буде працювати в режимі низької потужності до тих пір, поки датчики не "знайдуть" обличчя. У цей момент функція активізується.

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Наразі технологію тестують, однак зовсім скоро нею повинні будуть оснастити новий iPhone, презентація якого очікується восени цього року.

Видання зазначає, що у смартфона буде датчик 3D-камери, за допомогою якого власник пристрою зможе увійти в обліковий запис, а крім того безпечно запускати додатки і аутентифікувати платежі.