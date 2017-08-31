Жертви помилки в Instagram: хакери отримали доступ до інформації відомих користувачів соцмережі
Зокрема, вони отримали доступ до адреси електронної пошти та контактів користувачів.
Хакери отримали доступ до інформації на сторінках відомих користувачів сервісу Instagram. Про це заявили в компанії, повідомляє Variety.
Зокрема, хакери отримали доступ до адреси електронної пошти та контактів користувачів. Як пояснили в Instagram, стався збій в програмному інтерфейсі програми. Помилку оперативно усунули.
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Які саме знаменитості постраждали від атаки, не зазначено. Проте власників акаунтів сповістили про крадіжку.
Минулого тижня в роботі Facebook і Instagram стався збій. Одні користувачі не могли завантажити сторінки Facebook і Instagram, у інших після введення логіна і пароля з'являлося повідомлення про помилку.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери виклали в мережу інтимні знімки Майлі Сайрус і Крістен Стюарт.