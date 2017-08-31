Жертви помилки в Instagram: хакери отримали доступ до інформації відомих користувачів соцмережі

Хакери отримали доступ до інформації на сторінках відомих користувачів сервісу Instagram. Про це заявили в компанії, повідомляє Variety.

Зокрема, хакери отримали доступ до адреси електронної пошти та контактів користувачів. Як пояснили в Instagram, стався збій в програмному інтерфейсі програми. Помилку оперативно усунули.

Читайте такожФахівці: хакери розсилають віруси у листах зі спойлерами "Гри престолів"

Які саме знаменитості постраждали від атаки, не зазначено. Проте власників акаунтів сповістили про крадіжку.

Минулого тижня в роботі Facebook і Instagram стався збій. Одні користувачі не могли завантажити сторінки Facebook і Instagram, у інших після введення логіна і пароля з'являлося повідомлення про помилку.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери виклали в мережу інтимні знімки Майлі Сайрус і Крістен Стюарт.