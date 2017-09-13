У Пізі відбувся класичний концерт, яким диригував робот

Всесвітньо відомому тенору Андреа Бочеллі знадобилася залізна витримка, аби розпочати арію з таким диригентом, але з людиною було б більше мороки. Щоправда музиканти відзначають, що з механічним диригентом і виконання буде механічне.

Читайте такожУ Дубаї відбулося перше одруження з участю роботів Професій диригент сміється, мовляв навчати робта не важко, людину навчити було б важче, йдеться в сюжеті ТСН. Він каже, що знадобився деякий час на те, щоб зрозуміти як робот рухається, після того пішло все як по маслу.

Проте музиканти відзначають, що з механічним диригентом і виконання буде механічним. "Це, звичайно, цікавий досвід, але немає місця для імпровізації. Ні, не думаю, що це наше майбутнє", - зазначив віолончеліст Бред Репп.