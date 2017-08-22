У Пекіні виступив знаменитий робот-піаніст з 53 пальцями (фото, відео)

16:36, 22 серпня 2017
Наука та IT
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Робот-музикант виступає з концертами вже кілька років.

Teo Tronico / REUTERS

У Пекіні проходить щорічна конференція World Robot Conference. Виробники роботів представляють свої досягнення.

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Зокрема, в рамках конференції виступив робот-музикант Teo Tronico. 53-палий робот грає на клавішах і співає.

Творець робота - італієць Маттео Сузі. На розробку він витратив 4 роки. За плечима робота, який виступає з 2012 року, - концерти у багатьох великих залах світу, зокрема у берлінській філармонії. Також робот виступав дуетом з віртуозами-людьми.

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Теги: #Teo Tronico#робот-піаніст