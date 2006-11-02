Кількість веб-сайтів у світі перевищила 100.000.000

Кількість сайтів у світовій "павутині" в жовтні досягла 100 мільйонів. Така цифра наводиться в черговому звіті аналітичної компанії Netcraft.

При цьому, за даними провайдерів, половина всіх електронних сторінок є активною, вони часто відвідуються і оновлюються, пишуть Вести.Ру. У серпні 1995 року, коли компанія Netcraft тільки почала відстежувати динаміку, кількість інтернет-сайтів становила 18 тисяч. На травень 2004 року їх кількість перевищила 50 мільйонів, а протягом подальших двох років підскочила вдвічі, перевищивши в жовтні 2006-го позначку в 100 мільйонів.

Як повідомляється на сайті телекомпанії CNN, експерти компанії Netcraft зазначають, що стрімкому зростанню інтернет-сайтів, особливо в останні два роки, сприяє популярність блогів, додаткові інтернет-можливості для малого бізнесу, а також загальна доступність мережевих ресурсів і легкість в поводженні з ними.

Серед країн з найактивнішим зростанням кількості веб-сайтів, Netcraft називає США, Німеччину, Південну Корею і Японію. Головна причина, на думку фахівців, - в тому, що мільйони компаній в усьому світу мають за правило доброго тону відкрити своє віртуальне представництво.

РІА "Новости"