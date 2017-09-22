Масове виробництво iPhone X відкладається: імовірні проблеми з екраном

Масове виробництво iPhone X, презентація якого відбулася минулого тижня, досі не почалося. Як заявив аналітик Raymond James Крістофер Касо, це може призвести до того, що смартфон стане дефіцитним, пише ZN.

"Наші перевірки тривають, але зворотний зв'язок від наших зустрічей з постачальниками говорить про те, що остаточне виробництво iPhone X ще не почалося, а, як очікується, почнеться в середині жовтня. Це приблизно на місяць пізніше, в порівнянні з очікуваннями", - пише Касо.

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При цьому, масове виробництво ювілейного смартфона компанії Apple можуть відкласти і на грудень. Затримки виробництва, можливо, пов'язані з OLED-дисплеєм, який поставляє Samsung Display.

Як повідомляв УНІАН раніше, 12 вересня компанія Apple представила світу одразу три нових смартфона. Моделі iPhone 8 і 8 Plus стали логічним етапом розвитку лінійки. А флагман iPhone X претендує на звання чергового прориву в майбутнє. Очікування старту продажів новинок постійно підігрівається новими даними про їхні можливості.