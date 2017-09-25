Tesla припинить випуск найдешевої Model S

Компанія Tesla припинила продажі модифікації електромобіля Model S 75. Після 24 вересня 2017 року цей різновид седана купити вже не можна, пише The Verge.

Після того, як компанія розпродасть залишки цієї моделі в салонах, найдешевшою з усіх версій Model S стане автомобіль Model S 75D. На відміну від Model S 75, він є повнопривідним і оснащується двома електричними моторами. Його ціна становить 74,5 тисячі доларів - на п'ять тисяч більше, ніж Model S 75.

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Model S 75 була оснащена заднім приводом. Цей електрокар забезпечує запас ходу близько 400 кілометрів, а час розгону з 0 до 100 км/год складає приблизно 4,3 секунди. Ємність акумулятора дорівнює 75 кВтг і саме через неї автомобіль отримав свою назву.

Таким чином, компанія не тільки звільняє виробничі лінії для Model 3, але і збільшує ціновий розрив між новою моделлю і найбільш доступною версією електромобіля Model S.