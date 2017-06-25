У Єгипті горів найстаріший в країні зоопарк Гізи

У єгипетській столиці, місті Каїрі сталася пожежа на території найстарішого зоопарку Гізи, пише Al-Аrabiya.

Зазначається, що пожежа виникла у дерев'яній будці на території зоопарку, після чого вогонь перекинувся на дерева.

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Наразі про масштаби пожежі та потерпілих не повідомляється. Проте наголошується, що евакуація не проводилася.