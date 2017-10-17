Apple випустила рекордно малу кількість нових iPhone X

Корпорація Apple відправила першу партію iPhone X постачальникам. Кількість смартфонів становить лише 46,5 тисяч пристроїв, пише 9to5mac.

Повідомляється, що набагато менша партія, ніж у попередніх моделей. зазначається, що смартфони відвантажені з Китаю і будуть спрямовані в ОАЕ і Нідерланди, а мала кількість смартфонів зумовлена нестачею компонентів для камери TrueDepth, через що в день вироблялося менше 10 тисяч смартфонів.

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Відзначається, що перша партія iPhone 8 налічувала 900 тисяч смартфонів.

Як повідомляв УНІАН раніше, американська компанія Qualcomm подала позов до Apple, в якому вимагає заборонити виробництво і продаж iPhone в Китаї, пише Bloomberg.

Qualcomm подала позов в суд Пекіна, який розглядає спори щодо інтелектуальної власності. Виробник чіпів наполягає на тому, що Apple порушила її патенти. Qualcomm просить суд прийняти забезпечувальні заходи у вигляді заборони, розповіла Bloomberg представник компанії Крістін Трімбл. «Apple використовує винайдені Qualcomm технології і не платить за них», - заявила вона.