Американська компанія через суд вимагає заборонити виробництво і продаж iPhone в Китаї

Американська компанія Qualcomm подала позов до Apple, в якому вимагає заборонити виробництво і продаж iPhone в Китаї, пише Bloomberg.

Читайте такожРозробник iOS розкрив простий спосіб зламати iPhoneQualcomm подала позов в суд Пекіна, який розглядає спори щодо інтелектуальної власності. Виробник чіпів наполягає на тому, що Apple порушила її патенти. Qualcomm просить суд прийняти забезпечувальні заходи у вигляді заборони, розповіла Bloomberg представник компанії Крістін Трімбл. «Apple використовує винайдені Qualcomm технології і не платить за них», - заявила вона.

Раніше Apple подала позов до Qualcomm, звинувативши її в монополізації ринку. Антимонопольні органи Південної Кореї, США і Тайваню оштрафували Qualcomm. Apple також перестала здійснювати платежі Qualcomm за ліцензії.