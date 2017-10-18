У Японії відбулась перша в історії битва людиноподібних роботів (відео)

17 жовтня відбулася перша битва людиноподібних роботів. На полі бою зустрілися американський і японський БЧР. Битва завершилася перемогою американців. Про це пише Znaj.ua.

Дуель проходила в Японії і складалася з двох частин, у яких взяло участь два американських робота і один японський. Для перемоги в кожному раунді потрібно було, щоб один з ВЧР впав, відключився, або здався сам пілот.

І хоча японський боєць Kuratas виграв у першому раунді, борючись зі старою версією американського ВЧР Iron Glory, спеціально зробленого під рукопашний бій робота йому не вдалося здолати.

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Битва тривала два раунди, і під кінець першого, японський Kuratas просто відключився, вважаючи це за поразку в першому раунді. У другому американський робот застосував гідравлічну клешню і ланцюгову пилку, з допомогою якої відпиляв руку противнику. За підсумками бою, американці офіційно стали переможцями в першій дуелі ВЧР.