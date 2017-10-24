Кіберполіція заспокоїла: глобальної кібератаки в Україні не спостерігається

Працівники кіберполіції перевіряють випадки хакерської атаки та переконують, що наразі вони не масові. Про це повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослава Тракало, передає "Українська правда".

"Наразі до кіберполіції щодо кібератаки не звернулась жодна державна установа. Ми фіксуємо лише поодинокі випадки кіберінцидентів", – пояснив Тракало.

Відповідаючи на запитання щодо характеру нового вірусу, речник Нацполіції зазначив, що про це можна буде говорити після проведення перевірки.

Тракало також наголосив, що у випадку підтвердження факту глобальної кібератаки громадськості повідомлять про способи запобігання.

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Як повідомлялося, 24 жовтня про кібератаку заявив столичний метрополітен та аеропорт в Одесі.

Водночас, російська компанія Group-IB, що спеціалізується на інформаційній безпеці, заявила про три постраждалі редакції російських ЗМІ.

Повідомляється зокрема, що видання "Фонтанка" та "Интерфакс" атакував вірус-шифрувальник під назвою BadRabbit.

Від цього ж вірусу, за твердженням Group-IB, постраждали деякі держструктури й компанії в Україні.

Раніше Служба безпеки України попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня, напередодні Дня Конституції України, українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.