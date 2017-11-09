Новий двигун для ракети Falcon 9 вибухнув під час випробувань

04:38, 09 листопада 2017
Наука та IT
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Мова йде про ракетний двигун Merlin нового покоління, розробкою якого займається SpaceX.

Ракета Falcon 9 / фото twitter.com/SpaceX

Двигун нового покоління для ракети Falcon 9 американської компанії SpaceX Ілона Маска вибухнув під час випробувань.

Компанія SpaceX почала розслідування інциденту, передає РБК з посиланням на The Washington Post.

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Повідомляється, що інцидент під час випробувань стався в минулу неділю на одному з об'єктів компанії в Техасі. У середу компанія підтвердила подію, зазначивши, що ніхто з персоналу не постраждав.

Мова йде про ракетний двигун Merlin нового покоління, розробкою якого займається SpaceX.

У компанії запевнили, що наразі проводять ретельне і абсолютно прозоре розслідування причин вибуху. Представник SpaceX уточнив, що двигун, який вибухнув, був новим і жодного разу не використовувався.

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Теги: #ракета Falcon 9#ракетний двигун Merlin#Компанія SpaceX