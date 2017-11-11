Orbital за лічені секунди до старту перенесла запуск космічної вантажівки

Компанія Orbital АТК сьогодні за лічені секунди до старту перенесла запуск космічної вантажівки Cygnus ракетою-носієм Antares, передає радіо Свобода. Пуск був запланований на 14:37 за київським часом з острова Воллопс в американському штаті Вірджинія. Наступний пуск можливий о 14:14 за Києвом у неділю, 12 листопада.

Читайте такожКосмічний корабель Cygnus, запущений ракетоносієм з українським двигуном, прибув на МКСНовий запуск стане восьмим для компанії Orbital АТК, яка має контракт на суму $1,9 млрд з NASA. Контракт передбачає постачання вантажів на Міжнародну космічноїу станцію (МКС) впродовж кількох років. Цього разу безпілотний корабель Cygnus мав доправити на МКС понад три тонни продовольства і обладнання.

Якщо запуск відбудеться найближчим часом, як заплановано, вантажівка має прибути до орбітального коплексу 13 листопада. Нині на МКС працюють троє американців, один італієць та двоє росіян.