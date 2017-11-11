Orbital за лічені секунди до старту перенесла запуск космічної вантажівки
Про причини скасування запуску 11 листопада повідомлень немає.
Компанія Orbital АТК сьогодні за лічені секунди до старту перенесла запуск космічної вантажівки Cygnus ракетою-носієм Antares, передає радіо Свобода. Пуск був запланований на 14:37 за київським часом з острова Воллопс в американському штаті Вірджинія. Наступний пуск можливий о 14:14 за Києвом у неділю, 12 листопада.
Читайте такожКосмічний корабель Cygnus, запущений ракетоносієм з українським двигуном, прибув на МКСНовий запуск стане восьмим для компанії Orbital АТК, яка має контракт на суму $1,9 млрд з NASA. Контракт передбачає постачання вантажів на Міжнародну космічноїу станцію (МКС) впродовж кількох років. Цього разу безпілотний корабель Cygnus мав доправити на МКС понад три тонни продовольства і обладнання.
Якщо запуск відбудеться найближчим часом, як заплановано, вантажівка має прибути до орбітального коплексу 13 листопада. Нині на МКС працюють троє американців, один італієць та двоє росіян.