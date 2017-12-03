Підозрювана в шпигунстві "Лабораторія Касперського" передрекла світу появу 90 мільйонів вірусів за рік

У 2017 році у світі з'явиться понад 90 мільйонів шкідливих програм. Такі дані озвучив засновник і глава «Лабораторії Касперського» Євген Касперський, повідомляє ТАСС.

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За його словами, ситуація в області кіберпростору змінюється дуже динамічно, а підтримка мережевої безпеки - масштабна проблема. Касперський розповів, що 20 років тому - в 1997 році - його компанія зафіксувала всього 500 шкідливих програм. «Через десять років, в 2007 році, наша колекція вже поповнилася більш ніж 2 мільйонами зразків комп'ютерних вірусів, які раніше не мали прецеденту. У 2017 році ми очікуємо нарахувати понад 90 мільйонів нових зразків, і це всього за один рік», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Сенат США проголосував за заборону використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" федеральними установами, пославшись на те, що ця компанія може бути інструментом Кремля і представляти собою загрозу для національної безпеки. Ця поправка надала законодавчу чинності рішенням адміністрації Дональда Трампа, яка наказала раніше всім цивільним держустановам видалити софт Касперського зі своїх інформаційних мереж.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 12 жовтня, що звинувачення в західній пресі про те, що «Касперський» використовується як канал для російських шпигунів – «абсурдні». «Уряд не мав і не має ніякого зв'язку з такою діяльністю», – сказав Пєсков.