SpaceX успішно запустив ракету Falcon 9 з десятьма супутниками (фото, відео)

Приватна американська космічна компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next. Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Запуск здійснено з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Це був четвертий набір з 10 супутників в серії з 75 супутників, які SpaceX запустить для глобального комплексу зв’язку Iridium Next.

Користувачі соцмереж поширюють вражаючі відео та фото польоту.

WOW!!! The view from LA is amazing!!!! People are going to freak out #spacex#IridiumNEXTpic.twitter.com/0mznMRvDKI — Amanda (@alias_amanda) December 23, 2017

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017

SpaceX launches Falcon 9 from Vandenberg AFB,CA,pic.twitter.com/sFmBt36hMv — Norah O. AlOmair (@NorahAlOmair) December 23, 2017

Раніше повідомлялося, що SpaceX запустила ракету Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon.