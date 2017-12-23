SpaceX успішно запустив ракету Falcon 9 з десятьма супутниками (фото, відео)

09:11, 23 грудня 2017
Наука та IT
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Це був четвертий набір з 10 супутників в серії з 75 супутників, які SpaceX запустить для глобального комплексу зв’язку Iridium Next.

Запуск нової ракети SpaceX / twitter.com/SpaceX

Приватна американська космічна компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next. Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Запуск здійснено з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Це був четвертий набір з 10 супутників в серії з 75 супутників, які SpaceX запустить для глобального комплексу зв’язку Iridium Next.

Користувачі соцмереж поширюють вражаючі відео та фото польоту.

Раніше повідомлялося, що SpaceX запустила ракету Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon.

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Теги: #SpaceX успішно запустив ракету#SpaceX успішно запустив ракету Falcon 9#Falcon 9 з десятьма супутниками