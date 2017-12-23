SpaceX успішно запустив ракету Falcon 9 з десятьма супутниками (фото, відео)
Це був четвертий набір з 10 супутників в серії з 75 супутників, які SpaceX запустить для глобального комплексу зв’язку Iridium Next.
Приватна американська космічна компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next. Про це повідомляється на сайті SpaceX.
Запуск здійснено з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія.
Це був четвертий набір з 10 супутників в серії з 75 супутників, які SpaceX запустить для глобального комплексу зв’язку Iridium Next.
Користувачі соцмереж поширюють вражаючі відео та фото польоту.
WOW!!! The view from LA is amazing!!!! People are going to freak out #spacex#IridiumNEXTpic.twitter.com/0mznMRvDKI— Amanda (@alias_amanda) December 23, 2017
Here’s the video. #spacex#IridiumNEXTpic.twitter.com/mnVKrPjCcB— Amanda (@alias_amanda) December 23, 2017
Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5— Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017
SpaceX launches Falcon 9 from Vandenberg AFB,CA,pic.twitter.com/sFmBt36hMv— Norah O. AlOmair (@NorahAlOmair) December 23, 2017
Раніше повідомлялося, що SpaceX запустила ракету Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon.