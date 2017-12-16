SpaceX запустила ракету Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon

15:18, 16 грудня 2017
Наука та IT
795 0

Вперше в історії компанія SpaceX повторно використовувала і перший щабель ракети, і космічний вантажний корабель одночасно.

Ілюстрація REUTERS

З космодрому на мисі Канаверал у Флориді був проведений пуск ракети Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon. Трансляція запуску велася на сайті SpaceX.

Читайте такожSpaceX значно збільшить кількість запусків ракет в 2018 роціЦей пуск став першим в історії, коли компанія запустила раніше використаний під час місії CRS-6 з постачання МКС у квітні 2015 року космічний корабель на ракеті з першим щаблем, який також був використаний повторно (у червні 2017 року під час місії CRS-11).

Запуск відбувся 15 грудня увечері, а через п'ять хвилин перший щабель приземлилася назад на пусковий комплекс в штаті Флорида. Dragon виконує місію CRS-13, в рамках якої він доставить на МКС майже 2,2 т вантажів. Космічний корабель повинен прибути до МКС 17 грудня 2017 року, після чого він відстикується від станції і поверне на землю більше 1,6 т вантажу.

Як повідомляв УНІАН, запуск ракети Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragonбув перенесений. Перенесення було пов'язане з додатковою перевіркою і чищенням устаткування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #запуск Falcon 9#запуск Falcon мкс