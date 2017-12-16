SpaceX запустила ракету Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon

З космодрому на мисі Канаверал у Флориді був проведений пуск ракети Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon. Трансляція запуску велася на сайті SpaceX.

Читайте такожSpaceX значно збільшить кількість запусків ракет в 2018 роціЦей пуск став першим в історії, коли компанія запустила раніше використаний під час місії CRS-6 з постачання МКС у квітні 2015 року космічний корабель на ракеті з першим щаблем, який також був використаний повторно (у червні 2017 року під час місії CRS-11).

Запуск відбувся 15 грудня увечері, а через п'ять хвилин перший щабель приземлилася назад на пусковий комплекс в штаті Флорида. Dragon виконує місію CRS-13, в рамках якої він доставить на МКС майже 2,2 т вантажів. Космічний корабель повинен прибути до МКС 17 грудня 2017 року, після чого він відстикується від станції і поверне на землю більше 1,6 т вантажу.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1 — SpaceX's 20th recovery of a first stage booster. pic.twitter.com/DHLAf7hq7t — SpaceX (@SpaceX) December 15, 2017

Як повідомляв УНІАН, запуск ракети Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragonбув перенесений. Перенесення було пов'язане з додатковою перевіркою і чищенням устаткування.