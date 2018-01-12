На Марсі знайдені відкриті поклади льоду

Те, що лід залягає неглибоко, може виявитися гарною новиною для учасників майбутніх марсіанських місій, вважає планетолог Колін Дандас (Colin Dundas).

Дослідження опубліковане в журналі Science.

Лід, прихований всього метром-другим піску і каменів, можна використовувати як джерело питної води або здобувати з нього кисень для дихання або для заправки паливних баків міжпланетного корабля.

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Лід на крутих схилах Дандас і його колеги виявили на знімках орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). На відміну від крижаних полів, відкритих у 2008 році апаратом Phoenix Mars, лід, прихований під марсіанським ґрунтом, залягає близько до екватора (середня широта — близько 55°), а не біля полюсів.

На знімках видно, що лід залягає тонкими шарами. Дандас припускає, що ці поклади утворилися в результаті рясних снігопадів мільйони років тому. А великі валуни, що стирчать з льоду, дозволяють припустити, що з кожним роком льодовики стають на кілька міліметрів тонше через ерозію.

Добувати лід безпосередньо на місцях, помічених камерою MRO — не найкраща ідея; родовища розташовуються в важкопрохідних місцях у високих горах. Однак Дандас вважає, що можуть існувати інші виходи, в менш пересіченій місцевості.