NASA показало захоплююче відео польоту крізь туманність Оріона

01:35, 15 січня 2018
Наука та IT
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Візуалізація створена за допомогою зіставлення зображень, зроблених в інфрачервоному діапазоні і при оптичному спостереженні за туманністю.

Візуалізація туманності Оріона / фото NASA, ESA, F. Summers, G. Bacon, Z. Levay, J. DePasquale, L. Frattare, M. Robberto and M. Gennaro (STScI), and R. Hurt (Caltech/IPAC)

NASA опублікували відео-візуалізацію "польоту" крізь туманність Оріона.

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Як повідомляється на сайті Лабораторії реактивних двигунів США, при створенні проекту були використані дані, зібрані космічними телескопами Hubble і Spitzer.

Візуалізація створена за допомогою зіставлення зображень, зроблених в інфрачервоному діапазоні і при оптичному спостереженні за туманністю.

Також фахівці додали малюнку об'ємності за допомогою "голлівудських анімаційних технік", тим самим показавши туманність "зсередини" в тривимірному вигляді.

Відео: NASA Video

Туманність Оріона - найяскравіша дифузна туманність, поверхня якої у понад чотири рази перевищує повну площу Місяця. Вона знаходиться на відстані близько 1344 світлових років від Землі.

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Теги: #туманність Оріона#відео NASA#політ крізь туманність