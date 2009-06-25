Китай розробляє літак-амфібію розміром з аеробус

Держрада КНР затвердила проект літака-амфібії "Цзяолун-600" ("Водяний дракон"), офіційно почато його розробку.

За словами заступника гендиректора Китайської компанії універсальних літаків, яка 6 днів тому завершила реєстрацію, "Цзяолун-600" є турбогвинтовим літаком з 4 двигунами, призначеним для ведення комплексних рятувальних робіт. За розміром він нагадує лайнер А320, його злітна маса - 60 тонн. За підсумками ринкового обстеження, в найближчі 15 років внутрішній попит на такий тип літаків перевищить 60 одиниць.

Передбачається, що термін досліджень і розробки становитиме 4 роки, на серійне виробництво потрібні мінімум 5 років.

Окрім "Цзяолун-600", зазначена компанія також планує створити легкий універсальний літак "Хайоу-300" ("Чайка"), турбогвинтовий універсальний Y12F, турбогвинтовий літак на 9-15 місць Y15-2000 і бізнес-літак на 4-6 місць.

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