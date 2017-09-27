В ОАЕ побудують марсіанське місто (фото)

ОАЕ оприлюднили плани з будівництва міста під назвою Mars Scientific City. Модель стане симулятором життя на Марсі, повідомляє gulfnews.com. Площа містечка складе 1,9 млн кв. футів, що зробить його найбільшою симуляцією космічного поселення, коли-небудь створеного і яке забезпечує життєздатну і реалістичну імітацію умов життя на поверхні Марсу.

Читайте такожУ Дубаї відкрили перший у світі надрукований на 3D-принтері офіс (фоторепортаж)Проект включає в себе лабораторії для виробництва продуктів харчування, енергії і води, а також засоби для проведення тестів.

Наукове містечко також стане будинком для музею, присвяченого найбільшим космічним досягненням людства. Стіни музею будуть надруковані на 3D-принетері з використанням піску з пустелі ОАЕ.

Проект Mars Science City входить в стратегію ОАЕ Mars 2117 Strategy, згідно з якою перше поселення на Марсі має бути побудоване протягом наступних 100 років. Цей проект націлений на залучення кращих умів з усього світу, щоб внести спільний вклад у розвиток людства і поліпшення умов життя. Він також спрямований на вирішення глобальних проблем, таких як безпека харчових продуктів, води та енергії на Землі.

План проекту Mars Science City включає в себе експериментальний елемент: в моделі міста протягом одного року буде жити команда. Її досвід стане важливою відправною точкою для майбутніх інновацій в сфері підтримки життя на червоній планеті.

Архітектура Mars Science City стане найскладнішою в світі з реалістичним середовищем проживання, що повторює умови на поверхні Марсу. Місто буде складатися з декількох куполів. Цей проект буде реалізовуватися командою Mohammad Bin Rashid Space Centre і Муніципалітету Дубаю у співпраці з архітектором Бьярке Інгельсом.