В ОАЕ відкрилося перше в світі міністерство штучного інтелекту

15:19, 19 жовтня 2017
Наука та IT
1075 0

ОАЕ стали першою країною в світі, де з'явилося міністерство у справах штучного інтелекту.

arabianbusiness.com

Нове міністерство очолив 27-річний Омар бін Султан. Відкриття такого міністерства є частиною стратегії ОАЕ, в рамках якої країна повинна очолити глобальну технологічну революцію та колонізувати Марс з 2117 року, повідомляє Arabian Business.

Читайте такожМільйонер із Силіконової долини створив нову релігію, проголосивши божеством штучний інтелектСаме міністерство з'явилося з метою підвищення ефективності роботи уряду, створення інноваційного та високопродуктивного середовища шляхом інвестування в штучний інтелект.

Передбачається, що новостворене міністерство займеться розвитком знань, підтримкою науки і досліджень в сфері штучного інтелекту.

ОАЕ є одним з світових лідерів за обсягом інвестицій в штучний інтелект.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #оае міністерство штучного інтелекту#міністерство штучного інтелекту