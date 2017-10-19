В ОАЕ відкрилося перше в світі міністерство штучного інтелекту

Нове міністерство очолив 27-річний Омар бін Султан. Відкриття такого міністерства є частиною стратегії ОАЕ, в рамках якої країна повинна очолити глобальну технологічну революцію та колонізувати Марс з 2117 року, повідомляє Arabian Business.

Читайте такожМільйонер із Силіконової долини створив нову релігію, проголосивши божеством штучний інтелектСаме міністерство з'явилося з метою підвищення ефективності роботи уряду, створення інноваційного та високопродуктивного середовища шляхом інвестування в штучний інтелект.

Передбачається, що новостворене міністерство займеться розвитком знань, підтримкою науки і досліджень в сфері штучного інтелекту.

ОАЕ є одним з світових лідерів за обсягом інвестицій в штучний інтелект.