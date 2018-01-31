Facebook заборонила рекламувати криптовалюти та ICO

Компанія буде стежити за виконанням нових правил як у самій соціальній мережі, так і в Audience Network і Instagram.

Соціальна мережа Facebook заборонила розміщувати на своїй платформі рекламу криптовалюти, первинного розміщення монет і бінарних опціонів.

Нові правила забороняють рекламу фінансових продуктів і послуг, «які найчастіше пов'язані з такими, що вводять в оману», йдеться в офіційному блозі Facebook.

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У Facebook повідомили, що будуть виявляти і видаляти таку рекламу і просять користувачів повідомляти про випадки порушення нових правил.

"Нові правила є частиною постійної роботи з поліпшення достовірності та безпеки нашої реклами і спрямовані на те, щоб шахраям було ще складніше отримувати прибуток від присутності на Facebook", - зазначили в компанії.

Повідомляється, що компанія буде стежити за виконанням нових правил як у самій соціальній мережі, так і в Audience Network і Instagram.