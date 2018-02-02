Twitter попередив про російську пропаганду потенційних "жертв"

Розсилку отримали громадяни, які перебувають на території США і під час виборчої кампанії підписувалися, цитували або згадували твіти майже 4 тис. акаунтів, пов'язаних з російським агентством.

Соціальна мережа Twitter надіслала повідомлення майже 1,4 млн користувачів, які під час президентської кампанії у США у 2016 році стежили за акаунтами, пов'язаними з пропагандою Росії. Про це йдеться в повідомленні від 31 січня в офіційному блозі соцмережі.

Читайте такожБлизько 100 тисяч завантажень на день: Telegram повернувся в AppStore

"Ми збільшили кількість людей, яким повідомили про взаємодію з обліковими записами Twitter, потенційно пов'язаними з пропагандистською діяльністю російської урядової організації, відомої як Агентство інтернет-досліджень", – зазначила адміністрація.

Розсилку одержали громадяни, які перебувають на території США і під час виборчої кампанії підписувалися, цитували або згадували твіти майже 4 тис. акаунтів, пов'язаних із російським агентством.