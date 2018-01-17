У Європарламенті закликають запровадити санкції проти РФ через втручання російських хакерів

У Європейському парламенті закликають запровадити санкції проти РФ через втручання російських хакерів.

Про це йшлося під час дебатів у Європейському парламенті в Страсбурзі (Франція), присвяченому впливу російської пропаганди на країни Євросоюзу.

Голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах, німецький депутат Девід Макаллістер наголосив, що російська кампанія з дезінформації спрямована на підрив засад об’єктивної та етичної журналістики і призводить до розповсюдження упередженої інформації або використання інформації як інструменту політичної влади.

Він наголосив, що необхідно посилити стійкість ЄС та назвав чотири кроки, які необхідно реалізувати.

“В першу чергу - неупереджено розслідувати російське втручання у виборчі кампанії. По-друге, запровадити цілеспрямовані санкції у зв’язку з хакерством та публікацією сфальсифікованих конфіденційних даних”, - заявив Макаллістер.

Також голова Комітету Європарламенту у закордонних справах зазначив, що оперативну робочу групу зі стратегічний комунікацій (East StratCom Task Force) необхідно зробити постійною структурою ЄС, забезпечити її діяльність належним фінансуванням та посилити персонал.

Крім того, Маккалістер виступив за розробку ефективної стратегії щодо розвитку комунікацій та просування європейської політики та цінностей.

Своєю чергою представник Європейської комісії Джуліан Кінг сказав: "Здається, відверто мало сумнівів у тому, що прокремлівська кампанія з дезінформації є організованою стратегією, яка розповсюджує ті ж самі неправдиві історії якнайбільшою кількістю мов та каналів".

Він додав, що цей висновок ґрунтується на дворічній роботі оперативної робочої групи ЄС зі стратегічних комунікацій.

"Російська влада не демонструє сором'язливості щодо цілей цієї кампанії з дезінформації", - зауважив Кінг.

Зокрема, він звернув увагу, що в офіційній російській воєнній доктрині, а також у заявах російських генералів йдеться про те, що використання неправдивої інформації та пропаганди, спрямованої на дестабілізацію, є "законним інструментом", а інформація є ще одним типом збройної сили.

Водночас представник політичної групи “Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі” Барбара Спінеллі зазначила, що необхідно бути обережним, використовуючи такі фрази як фейкові новини. Вона заявила, що не збирається захищати російський режим, але висловила сумнів у російському втручанні у вибори в США та країнах Європи.

“Не існує доказів такого втручання”, - сказала вона.

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Разом з тим латвійський депутат Сандра Калнієте, яка представляє політичну групу Європейської народної партії, заявила, що в межах ЄС необхідно визнати, що російська пропаганда має вплив, у зв’язку з чим треба покращити рівень поінформованості та обмінюватися досвідом. Вона сказала, що необхідно робити ці кроки замість того, щоб зосереджувати увагу на питанні, якою може бути реакція в ЄС.

“Мені шкода, що можливості ЄС фінансуються недостатньою мірою і не вистачає персоналу. (Європейська) Комісія та Європейська служба зовнішніх справ не почули тривожних дзвінків, які звучали у цій будівлі та в європейських столицях з часу початку війни проти України”, - сказала Калнієте.

У зв’язку з цим євродепутат закликала віце-президента Єврокомісії, високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріку Могеріні та інших лідерів ЄС “збалансувати їхні зустрічі з (Сергієм) Лавровим та (Володимиром) Путіним належною увагою до спроб Кремля послабити та підірвати наші демократії та союзи”.

Також Калнієте вважає, що необхідно зробити європейські спільноти більш стійкими в умовах російської кампанії з дезінформації. Вона закликала стримувати втручання Кремля у кіберпростір та його дії з дезінформації. Депутат зазначила, що потрібно залучити адекватні ресурси на європейському рівні для захисту від впливу пропаганди. За її словами, бюджет Агентства ЄС з кібербезпеки необхідно збільшити в десять разів.

Своєю чергою британський депутат від політичної групи “Європа за свободу та пряму демократію” Жерард Баттен наголосив: “Пан Путін є гангстером, який очолює гангстерську державу”.

Він сказав, що ще у Радянському Союзі “витрачалися мільйони на проникнення та підрив західних урядів і суспільств”. При цьому, на переконання Баттена, Росія сьогодні не робить нічого нового. Проте він закликав депутатів Європарламенту не звинувачувати президента РФ Володимира Путіна у їхніх помилках. У зв’язку з цим Баттен стверджує, що деякі партії в ЄС стали непопулярними через прорахунки в економічній політиці, а також масову неконтрольовану міграцію та ісламізацію європейський суспільств через таку міграцію.

“Тепер ви шукаєте можливості відволікти увагу, і ви знайшли це у російській пропаганді. Ви приділяєте пану Путіну занадто багато уваги. Він не є автором вашої непопулярності, ви є авторами вашої власної непопулярності”, - наголосив Баттен, але не вказав, які саме політичні сили він має на увазі.

Своєю чергою представник політичної групи “Прогресивний альянс соціалістів і демократів” Юджин Фройд підкреслив: “Це було очевидно, що деякі організації, такі як “Спутник” або Russia Today дійшли до поширення неправдивої інформації”. Він заявив, що Європа потребує чіткої стратегії.

“Важливо захисти себе із зовнішньої сторони та запобігти радикалізації та небезпеці серед європейських громадян”, - сказав Фройд.

Польський євродепутат від політичної групи “Європейські консерватори та реформісти” Анна Фотига висловила думку, що “найкращий спосіб стримувати російську пропаганду полягає у тому, щоб залишатися послідовними”.

Вона нагадала, що 8 років тому, у час, коли сталася Смоленська трагедія, в результаті якої загинули польські високопосадовці, “російська пропаганда впродовж чверті години була надзвичайно успішною по усьому світу, включаючи наші країни”.

Крім того, представник політичної групи “Альянс лібералів і демократів за Європу” Йоганнес Корнеліс ван Баален розповів про те, як через пропаганду була спотворена інформація про його відвідування Майдану Незалежності у Києві під час Революції гідності. За словами євродепутата, він прибув на Майдан для підтримки демократичної революції проти “близьких друзів пана Путіна”.

“Ми побачили себе в Інтернеті. Я бачив себе на Майдані з великою зброєю у руках. Але зброя була настільки великою, що була більшою за мої руки. Тому, звичайно, ви повинні сказати, що це нонсенс, але люди повірили у це. Чому ви були на Майдані зі зброєю? Але знову ж таки, у мене не було зброї”, - сказав ван Баален.