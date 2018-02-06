Виявлено нову загрозу для всіх Android-пристроїв

12:29, 06 лютого 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

Перші атаки ботнета почалися 3 лютого. ADB.miner використовує компоненти коду ботнету Mirai, через який два роки тому постраждала велика кількість великих сайтів. Про це повідомляє Bleeping Computer.

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Так, через відкриті порти вірус шукає доступ до основних функцій системи Android, а після проникнення у пристрій запускає процес прихованого майнінгу Monero.

Зазначається, що наразі вірус атакував вже понад 7,4 тисяч смартфонів, ТБ-приставок і "розумних" телевізорів.

Компанія Qihoo 360 застерігає, що зазнати атаки можуть бути будь-які пристрої на ОС Android – від смартфонів до розумної техніки.

Як повідомляв УНІАН, мобільні пристрої з операційною системою Android збирають у фоновому режимі дані про найближчі вежі стільникового зв'язку і відсилають цю інформацію у Google.

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Теги: #Android-пристрої#ботнет ADB.miner#атака ботнета#вірус атакує Android