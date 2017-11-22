Google стежить за користувачами смартфонів на Android

Мобільні пристрої з операційною системою Android збирають у фоновому режимі дані про найближчі вежі стільникового зв'язку і відсилають цю інформацію в Google, пише Медуза з посиланням на Quartz.

Збір таких даних ведеться, як зазначає видання, і на пристроях з вийнятою SIM-картою та відключеною геолокацією.

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В Google, куди журналісти Quartz направили відповідний запит, підтвердили факт збору даних про Cell ID — унікальні ідентифікатори стільникових вишок. Збір такої інформації, йдеться у відповіді Google, ведеться з початку 2017 року.

При цьому компанія підкреслила, що збирає дані про Cell ID виключно для того, щоб поліпшити якість передачі текстових повідомлень і не зберігає таку інформацію.

У Google також повідомили, що планують відмовитися від збору даних про Cell ID до кінця листопада.

Дані про Cell ID теоретично дозволяють визначити місце розташування користувачів і відстежити маршрути їх пересування.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Uber випустить оновлення, після якого додаток перестане відстежувати місце розташування клієнтів протягом п'яти хвилин по завершенню поїздки.

У компанії пояснили, що відстежували дані після закінчення поїздки для безпеки користувачів, проте ця ініціатива зазнавала критики і звинувачень в порушенні конфіденційності.