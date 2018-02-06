ТСН.ua запустив додаток для Apple tvOS

Контент додатку оновлюється протягом дня, по мірі надходження новин, і доступний для перегляду 24 години на добу та 7 днів на тиждень.

Провідний новинний ресурс ТСН.ua запустив додаток з VOD-контентом ефірних випусків «Телевізійної служби новин» для користувачів приставки Apple TV.

Відеоархів додатку містить оперативні новини України та світу, повні випуски й сюжети ТСН, які супроводжуються сурдоперекладом. Контент додатку оновлюється протягом дня, по мірі надходження новин, і доступний для перегляду 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Вся бібліотека відео представлена в HD-якості.

Раніше додатки «Телевізійної служби новин» були створені для користувачів Smart TV Samsung та Philips, а також доступні на базі мобільних пристроїв iOS та Android. Вихід нового додатку для Apple TV обумовлений стратегією створення зручних рішень для доставки новин глядачу. Тому додаток є безкоштовним, а всі матеріали доступні для перегляду без реклами.

Завантажити додаток «ТСН» можна в онлайн-магазині App Store.

Нагадаємо, ТСН.ua стабільно входить в ТОП-25 найпопулярніших сайтів серед українців. Щомісяця близько 3.5 мільйонів унікальних відвідувачів дізнаються новини саме з ТСН.ua. Понад 60% з них роблять це з мобільних пристроїв. У 2017 році ТСН.ua показав значний приріст охоплення аудиторії в Інтернеті.