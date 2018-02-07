У Китаї розробили "крилаті таксі": дрони для перевезення пасажирів (відео)

20:45, 07 лютого 2018
Наука та IT
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Максимальна вага, яку підіймає такий дрон, - 230 кілограмів. Летіти без підзарядки крилате таксі може впродовж 23 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, у Дубаї був здійснений тестовий виліт першого у світі безпілотного літального таксі. Двомісний транспортний засіб під назвою AAT, розроблений німецькою компанією Drocal, здатний перевозити людей без участі пілота.

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Теги: #крилате таксі#дрони для перевезення пасажирів#дрони-таксі