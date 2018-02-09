Facebook тестує кнопку для скарг на коментарі

Це робиться для боротьби ыз образами, дезінформацією і обговореннями не по темі.

По натисненню на кнопку, не зменшується кількість лайків у коментаря, а пропонується повідомити модераторам соцмережі про образу, неточну інформацію або «офтоп».

Крім того, це приховує коментар для того, хто натиснув кнопку. Лічильник кількості «даунвоутів» не відображається, – передає TJournal.

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Деякі почали підозрювати, що Facebook збирається ввести подібний Reddit механізм модерації коментарів.

В компанії повідомили The Verge, що поки просто хочуть «отримати зворотній зв'язок» і дати користувачам можливість повідомити про сумнівні коментарі. Функція тестується лише в США і на дуже невеликому відсотку користувачів.

Раніше повідомлялося, що Facebook стане ділити користувачів на три класи: багатих, бідних і середній клас.