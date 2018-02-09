Вчені з'ясували, як безпечно їсти сніг

Румунський вчений вирішив провести дослідження після того, як побачив, що діти їдять сніг.

Румунський університет опублікував результати дослідження про безпеку поїдання снігу.

Проведений в тому році експеримент показав, що найбезпечніше їсти сніг, який випав протягом останніх 12 годин. Через два дні сніг вже стає небезпечним, зазначив Іштван Мат, професор Угорського університету Сапієнта в Трансільванії, повідомляє The Associated Press.

Мат вирішив провести дослідження після того, як побачив, що діти їдять сніг.

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Вчені взяли дві проби снігу – в січні і лютому, з парку і з кільцевої розв'язки в центральнорумнском місті М'єркуря-Чук, після чого помістили його в герметично закриті стерильні контейнери. Потім дослідники спостерігали за процесом виникнення і розмноження бактерій і цвілі в ємностях.

Експеримент проходив при температурі від мінус 1,1 градуса Цельсія до мінус 17,4 в одному із найхолодніших міст Румунії.

Через один день у січневому снігу з'явилося п'ять бактерій на міліметр, а в лютневому – цей показник був більше, ніж у чотири рази.

«У дуже свіжого снігу дуже мало бактерій. Однак через два дні там з'являються десятки бактерій», – зазначив Мат.

Він уточнив, що кількість мікроорганізмів зростає через домішки у повітрі.

«Я нікому не рекомендую їсти сніг. Просто кажу, що ви не захворієте, якщо з'їсте трохи», – сказав він.