Новий флагман LG V30s отримає камеру зі штучним інтелектом - ЗМІ

Також, у порівнянні з попередньою моделлю, новинка отримає вдвічі більше вбудованої пам'яті - 256 Гб.

Нову флагманську модель південнокорейської компанії LG V30s представлять вже у кінці лютого на щорічному міжнародному мобільному конгресі MWC 2018, який цьогоріч пройде у Барселоні. Згідно з чутками, смартфон наділять технологією штучного інтелекту.

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Авторитетне південнокорейське видання ETNews повідомило деякі характеристики неанонсовано флагмана. Як повідомляє видання, ззовні флагман виглядатиме, як і попередня модель LG V30, випущена у вересні минулого року. Технічні характеристики також подібні.

Головна різниця - камера. За допомогою технології штучного інтелекту LG Lens, камера нового флагману зможе розпізнавати предмети та шукати їх в інтернеті, перекладати текст з картинки та розпізнавати QR-коди. Також за допомогою технології доповненої реальності та GPS можна буде наводити об'єктив на об'єкти на місцевості (ресторани, магазини, кафе ті ін.) та отримувати інформацію про них одразу на екрані.

Також новинка отримає вдвічі більше вбудованої пам'яті - 256 Гб. Орієнтована вартість - 920 доларів.

Як повідомляв УНІАН, з'явилися чутки, що ювілейний смартфон Meizu вийде відразу в трьох версіях.