Ювілейний смартфон Meizu вийде відразу в трьох версіях

Очікується вихід Meizu 15, 15 Lite і 15 Plus.

Схоже, Meizu навесні порадує шанувальників цілої «пачкою» новеньких смартфонів. Одна з цікавих новинок —ювілейна модель на честь 15-річчя виробника.

Про це пише gagadget.com.

І поки в компанії відмовчуються, з'явилися чутки про вихід відразу трьох версій Meizu 15.

Раніше очікувалося анонс двох моделей — Meizu 15 (можливо, з приставкою PRO) і 15 Plus. Але тепер китайський інсайдер @MMDDJ_ запевняє, що до них приєднається ще один пристрій — Meizu 15 Lite.

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Поки ніякі характеристики невідомо, але більш ранні витоку приписують Meizu 15 Plus процесор Snapdragon 845 від Qualcomm або Exynos 8895 від Samsung, скляний корпус, можливо, подвійну камеру і 6+128 або 8+128 ГБ оперативної і флеш-пам'яті в різних модифікаціях.

Молодшу версію Meizu 15 оцінили в $475, «плюси» — $550. Про версію Meizu 15 Lite поки що взагалі нічого невідомо. Їх дебют очікується після Китайського нового року — в кінці лютого — на початку березня.

Нагадаємо, 6 березня Meizu представить дві версії E3 — E3 P і E3 G. Журналістам вже розіслали запрошення, але досить незвичайні: зум-об'єктиви Canon і... сковорідки. Мабуть, таким чином в Meizu натякають на сучасну камеру в моделі P і продуктивний процесор для ігор у версії G.