Усі автошляхи ведуть в Україну

Більш як 700 провідних компаній із 30 країн представлять свою продукцію на 14-му Київському Міжнародному автосалоні SIA’2006, який пройде з 23 по 28 травня 2006 року на території Національного комплексу "Експоцентр України". Про це повідомила директор української виставкової компанії "АВТОЕКСПО" Ніна ДЯТЛОВА сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, нинішній автосалон, так само, як і попередній, проходитиме під егідою ОІСА (Всесвітньої організації виробників автомобілів).

За попередніми оцінками автосалон збере більш як 700 компаній з Білорусі, Данії, Китаю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, Тайваню, Туреччини, Угорщини, України, Франції, Швеції. Очікується, що експозиція займе площу близько 70 тис. квадратних метрів.

Також значною обіцяє бути і масовість відвідування найбільшої української виставки. Минулого року на SIA побувало близько півмільйона відвідувачів, а 14-й автосалон має всі передумови перевищити цю рекордну кількість.

Разом з тим Н.ДЯТЛОВА сказала, що на SIA’2006 можна буде побачити досить об`ємні стенди таких автовиробників, як Nissan, Renault, Dacia, Ferrari, Mazerati, Asrton Martin, Citroen, Subaru, Hyundai, Ssang Yong, KIA, FAW, Daewoo, Cherry, Great Wall, Brilliance, Souest, Harbin Hafei, BAW, BYD, ВАЗ, ГАЗ, ІЖ, ОКА і ЛуАЗ. Доповнять автомобільну експозицію вантажівки Renault, АвтоКрАЗ, автобуси Богдан, Фотон та інші.