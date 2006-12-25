Новий кабріолет BMW дебютує в січні (фото)

Четверте покоління кабріолетів BMW 3 серії буде представлено широкій публіці на Північноамериканському міжнародному автосалоні, який відбудеться в січні в Детройті. Жорсткий складаний верх автомобіля є абсолютним нововведенням для машин німецького концерну. Він зроблений з легкого сталевого сплаву. Дах складається з трьох частин, він розкривається і складається всього за 22 секунди. Кабріолет BMW 3 серії з`явиться у продажу в США в березні 2007 року. Пропонуються 230- і 300-сильний двигуни.

У Детройті також представлять воднемобіль BMW Hydrogen 7, світова прем`єра якого відбулася в листопаді в Лос-Анджелесі, і BMW X5 2007 модельного року.

Hydrogen 7 побудований на базі популярної моделі 7 серії і оснащується 12-циліндровим двигуном потужністю 260 к.с. Новинка розганяється до 100 км/г за 9,5 секунд і може їздити на водні і бензині.

Новий BMW X5 пропонується з 6- і 8-циліндровими двигунами. 6-ступінчаста автоматична КПП STEPTRONIC є стандартною для всіх модифікацій X5.

Autonews.ru