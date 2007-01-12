Автобан Київ - Москва має будуватися на паритетних засадах

1-2 лютого Україна і Росія планують підписати угоду про будівництво автобану Київ-Москва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, 1-2 лютого планується візит до України міністра транспорту Російської Федерації Ігоря ЛЕВІТІНА.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ зазначив, Україна і Росія працювали півроку, обговорюючи будівництво автобану Київ-Москва.

Як підкреслив міністр, автобан будуватиметься на паритетних основах.

«Ми зі свого боку знайдемо кошти», - завірив міністр. При цьому він повідомив, що поки будівництво цього автобана на концесійній основі не розглядається.

За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, в разі підписання договору російська сторона свою частину автобану будуватиме власним коштом, Україна – коштом «Укравтодору».

Нагадаємо, що вперше пропозиція про будівництво автобану Київ-Москва прозвучала ще в 2005 році від міністра транспорту РФ Ігоря ЛЕВІТІНА під час прямого телемосту між Києвом і Москвою в рамках урочистої церемонії з нагоди відкриття швидкісного залізничного сполучення "Київ-Москва". На території РФ вже є перша частина майбутнього автобану - від Москви до аеропорту "Внуково".