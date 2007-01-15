Вікіпедія зібрала мільйон доларів

Творцям безплатної відкритої онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" вдалося зібрати пожертвувань на суму в мільйон доларів - саме стільки надійшло на рахунки "вікіпедистів", судячи з розміщеного на сайті проекту лічильника.

Найбільша пожертва для "Вікіпедії" було зроблена доброзичливцем, який волів залишитися неназваним, 27 грудня 2006 року - 286800 доларів. Середня ж сума пожертвування становить від 5 до 10 доларів. Облік одержаних коштів ведеться у реальному часі, і список всіх, хто взяв участь в спонсоруванні проекту, починаючи з 15 січня 2006, можна виявити на спеціальній сторінці.

Творці сайту повідомляють, що через популярність "Вікіпедії" витрати на її утримання є доволі високими. Наприклад, впродовж 2005-2006 фінансового року на оновлення апаратної бази було витрачено 430000 доларів США, а на оплату хостингу - 200000 доларів.

"Вікіпедія" - велика мережева енциклопедія, яка наразі налічує понад шість мільйонів статей різними мовами. Проект був запущений 15 січня 2001 року, як відгалуження нині не існуючого ресурсу Nupedia (інтернет-енциклопедії, авторами текстів якої були фахівці). Назва Wikipedia ає на увазі, що зміст сайту може бути створений і редагований самими його відвідувачами.

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