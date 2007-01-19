Китайські військові збили супутник балістичною ракетою

Успішне випробування Китаєм у космосі балістичної ракети середнього радіусу дії свідчить про наявність у КНР розвинених технологій, зазначають японські експерти. Ракета 11 січня збила застарілий китайський метеорологічний супутник.

"Зближуватися з супутником, віддаленим на 850 кілометрів, і влучити в нього - це свідчить про наявність достатньо розвинених технологій", - зазначив в інтерв`ю японським ЗМІ фахівець з ракетобудування профільного НДІ Мамору Эндо (Mamoru Endo). Він нагадав, що Японія намагалася здійснити ескперимент з розведення двох частин запущеного на орбіту супутника та їх повторного зведення, проте невдало.

Експерт японського науково-дослідного інституту при Агентстві аерокосмічних досліджень Ясунорі Матогава (Yasunori Matogawa) порівнює це із спрощеною системою протиракетної оборони.

"Збити ракетою запущену ракету надзвичайно складно, проте влучити з землі в космічний об`єкт, який уже на орбіті, технічно цілком можливо", - сказав експерт.

"Принцип тут більш-менш той же, що й при запуску супутника на орбіту за допомогою ракети, тим більше, що супутник це свій і величина орбіти добре відома", - вважає він.

Китайським військовим вдалося збити супутник лише з четвертої спроби. Проте, на думку військових експертів, випробування демонструє потенційну загрозу для супутників-шпигунів США, які розміщені на орбіті тієї ж висоти, що й китайські космічні апарати стеження за погодою.

Супутники, які перебувають у зоні досяжності китайських ракет, вкрай важливі для США - це військові супутники зв`язку, GPS-супутники, дані з яких використовуються в так званих "розумних бомбах", у військах і розвідці. Випробування китайської ракети показали принципову вразливість цих супутників.

У п`ятницю уряд Японії висловив стурбованість проведеним КНР випробуванням космічної ракети-перехоплювача і зажадав пояснень.

Відсутність "прозорості" в китайській військовій програмі "викликає стурбованість і настороженість в далекосхідному регіоні і багатьох країн світу", сказав на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Ясухіса Сіодзакі (Yasuhisa Shiozaki). На його переконання, "проведене випробування є вкрай небезпечним як з погляду мирного використання космосу, так і з погляду безпеки взагалі".

Як повідомив на окремій прес-конференції голова японського зовнішньополітичного відомства Таро Асо (Taro Aso), "китайська сторона повідомила, що взяла до уваги японську стурбованість і запевнила, що всі її дії вкладаються в рамки програми мирного освоєння космосу".

Колишній начальник управління міжнародної військової співпраці Міноборони Росії, генерал-полковник Леонід Івашов вважає, що Китай використав для створення противоспутникої зброї російські розробки. "Я думаю, що китайці взяли за основу нашу радянську систему ІС-1, модернізували і провели випробування", - сказав Івашов.

"У Радянському Союзі така система називалася ІС-1 (истребитель спутников). Вона була розроблена на основі потужної ракети Р-36, яка досі є на озброєнні, і боєголовки, яка після виведення на орбіту знищувала супутник супротивника", - сказав Івашов, який нині є віце-президентом Академії геополітичних наук.

РІА "Новости"