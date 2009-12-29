Інтернет-казино поверне 700 тисяч програних доларів

Шведське інтернет-казино поверне компанії гроші, програні жінкою, яка страждає на ігрову залежність (лудоманію). Про це повідомляє The Local. За словами представників громадських організацій, це перший випадок, коли казино відшкодує збитки, завдані азартною грою.

За даними видання, жінка, захоплена азартними іграми, витратила більше 15 мільйонів шведських крон (більше 2 мільйонів доларів) із коштів компанії, де вона працювала. Через дії неврівноваженої працівниці компанії довелося звільнити 30 людей.

Жінка була засуджена до трьох років позбавлення волі. Крім того, суд вирішив, що вона повинна повернути компанії 10 мільйонів крон. За словами адвокатів, ще 4,9 мільйона компанії поверне інтернет-казино. Не виключено, що сума компенсації, яка лягла на залежну жінку, буде зменшена.

Добитися відшкодування програних коштів компанії вдалося завдяки тому, що казино викрили в численних порушеннях. Зокрема, жінка за одну ніч програла більше мільйона шведських крон (майже 140 тисяч доларів), тоді як правила казино дозволяють за добу втрачати не більше 3600 доларів.

Крім того, казино заохочувало залежність жінки численними бонусами, які надходили їй на рахунок і які вона швидко програвала.

Хворому на лудоманію жителеві Австралії, зазначає Лента.ру, який втратив у казино більше 30 мільйонів доларів, не вдалося довести, що менеджери казино скористалися його хворобливим станом, щоб заманити його до грального закладу. Він програв позов, в якому вимагав повернути йому програні гроші.