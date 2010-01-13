Google, ставши жертвою кібератаки, попереджає Китай про наслідки

Компанія Google і ще, близько 20 компаній стали жертвами витонченої кібератаки, в організації якої Google звинувачує китайську сторону, повідомляє Reuters.

Представники Google інформують, що метою атаки було одержати дані про активістів правозахисного руху в Китаї, які користуються поштовими скриньками компанії.

Спроба не вдалася, проте компанія повідомляє, що тепер не фільтруватиме результати роботи своєї пошукової системи, як на тому наполягають китайські інституції влади. Більш того, інцидент може примусити Google закрити офіси компанії, які діють на території КНР.