Хакери атакували головні сервери Інтернету

Зазнали хакреської атаки три з 13 DNS-серверів компанії UltraDNS, що відповідають за інтернет-зони ".org", ".info" і деякі інші. Ці сервери призначені для перетворення імен веб-сайтів на їх цифрові IP-адреси і забезпечують працездатність усесвітньої мережі.

Атака тривала декілька годин, і хоча вона стала найпотужнішою з 2002 року, проте пройшла практично непоміченою для більшості користувачів Інтернету.

Хакери мали намір добитися перевантаження основних DNS-серверів за допомогою великої кількості безглуздих запитів, що призвело б до нестабільної роботи значного числа серверів у всьому світі.

Незважаючи на те, що нападаники намагалися приховати своє місцезнаходження, експерти зазначають, що значна частина хакерських запитів виходила з Південної Кореї.

Серед основних серверів, на які були здійснені напади, були і ті, які знаходяться під управлінням Пентагону. У жовтні 2002 року хакерами була зроблена аналогічна атака на 13 основних серверів. За оцінкою експертів, через прогрес у сфері систем безпеки, нинішня атака була менш серйозною.

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